Миронов призвал в приоритетном порядке мобилизовать коллекторов и безопасников МФО

«Довод о необходимости обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы не выдерживает критики. Но в правительстве так привыкли нянькаться с банкирами, что в очередной раз пошли им навстречу», — считает Миронов.

Парламентарий указал, что большинство работников банков страны — женщины, а основная часть сотрудников-мужчин относится к категории лиц старше 50 лет.



По словам Миронова, кроме ограничений «по признаку профессии и специальности» следует определить категории тех, кого необходимо мобилизовать в приоритетном порядке.



«В первую очередь это касается коллекторов и сотрудников служб безопасности микрофинансовых шарашек. Всех их давно ждет передовая, где в боевой обстановке у них будет возможность в полной мере проявить свою энергию и смекалку», — подчеркнул политик.

