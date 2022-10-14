Миронов призвал в приоритетном порядке мобилизовать коллекторов и безопасников МФО
Лидер партии Сергей Миронов «Справедливая Россия - За правду» раскритиковал решение о предоставлении сотрудникам кредитных учреждений «брони» от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее в Центробанке заявили, что под частичную мобилизацию в России не попадут сотрудники кредитно-финансовых организаций, обеспечивающие работу критической инфраструктуры финсектора, напоминает RT.
«Довод о необходимости обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы не выдерживает критики. Но в правительстве так привыкли нянькаться с банкирами, что в очередной раз пошли им навстречу», — считает Миронов.
Парламентарий указал, что большинство работников банков страны — женщины, а основная часть сотрудников-мужчин относится к категории лиц старше 50 лет.
По словам Миронова, кроме ограничений «по признаку профессии и специальности» следует определить категории тех, кого необходимо мобилизовать в приоритетном порядке.
«В первую очередь это касается коллекторов и сотрудников служб безопасности микрофинансовых шарашек. Всех их давно ждет передовая, где в боевой обстановке у них будет возможность в полной мере проявить свою энергию и смекалку», — подчеркнул политик.
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