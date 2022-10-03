Бронь от мобилизации получат сотрудники, занятые на бесперебойном производстве

Бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется только на те должности, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия, сообщается на портале «Объясняем.рф».

Россияне, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки. Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком.

Узнать, распространяется ли бронь на конкретного работника, можно в отделе кадров предприятия.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВоенная ОперацияМобилизация
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