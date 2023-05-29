«Binance и козырек»: Чем грозит россиянам отказ от национальной криптобиржи

«Сейчас работающие с россиянами биржи уже отчитываются в налоговую. Наверняка эти биржи будут встраиваться в экосистему российского законодательства. Я думаю, что они будут зарегулированы примерно также, как наши банки, а потом, возможно, ЦБ или Минфин возьмет их под козырек. Здесь можно сравнить с американской биржей Binance, где торгуется достаточно маленькое количество криптовалюты, криптомонет и криптотокенов. На Binance US волатильность совсем не такая, как на стандартном Binance, на котором торгует весь мир. Я предполагаю, что в России будет примерно то же самое. Будет отдельная биржа, на которой будет торговаться ограниченное количество токенов, а эта информация будет прозрачна для всех органов. Те биржи, кто увидит для себя перспективы на российском рынке, сделают отдельное юрлицо и платформу, чтобы соблюдать все требования регулятора», - сказал Каминский.

По его словам, сегодня для россиян доступны Binance и еще десяток бирж.

«Самой крупной криптобиржей, которая сейчас доступна россиянам, остается Binance. Они убрали все ограничения, которые раньше накладывались на граждан РФ, теперь можно спокойно покупать и продавать криптовалюту на этой площадке. Также есть OKX, KuCoin и еще десяток бирж, которые без проблем обслуживают россиян. Надежность их проверена ни одним годом работы, единственное, надо понимать, что это всегда относительная величина, сегодня она надежна, а завтра может схлопнуться и можно потерять все деньги. Кроме того, биржи всегда привлекают хакеров», - отметил криптоэксперт.

Каминский объяснил, что национальную криптобиржу можно создать за два месяца, однако это очень затратно.