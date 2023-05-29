«Binance и козырек»: Чем грозит россиянам отказ от национальной криптобиржи
Россияне сегодня могут свободно торговать на десятке крупных криптобирж, однако они могут «схлопнуться» и уязвимы для хакеров, сказал в эфире НСН Евгений Каминский.
Вместо создания национальной криптобиржи Россия попытается встроить западные и восточные биржи в свою законодательную экосистему, предположил в интервью НСН криптоэксперт Евгений Каминский.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее заявил «Известиям», что власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи. Вместо этого планируется установить правила работы подобных структур и их учреждения.
«Сейчас работающие с россиянами биржи уже отчитываются в налоговую. Наверняка эти биржи будут встраиваться в экосистему российского законодательства. Я думаю, что они будут зарегулированы примерно также, как наши банки, а потом, возможно, ЦБ или Минфин возьмет их под козырек. Здесь можно сравнить с американской биржей Binance, где торгуется достаточно маленькое количество криптовалюты, криптомонет и криптотокенов. На Binance US волатильность совсем не такая, как на стандартном Binance, на котором торгует весь мир. Я предполагаю, что в России будет примерно то же самое. Будет отдельная биржа, на которой будет торговаться ограниченное количество токенов, а эта информация будет прозрачна для всех органов. Те биржи, кто увидит для себя перспективы на российском рынке, сделают отдельное юрлицо и платформу, чтобы соблюдать все требования регулятора», - сказал Каминский.
По его словам, сегодня для россиян доступны Binance и еще десяток бирж.
«Самой крупной криптобиржей, которая сейчас доступна россиянам, остается Binance. Они убрали все ограничения, которые раньше накладывались на граждан РФ, теперь можно спокойно покупать и продавать криптовалюту на этой площадке. Также есть OKX, KuCoin и еще десяток бирж, которые без проблем обслуживают россиян. Надежность их проверена ни одним годом работы, единственное, надо понимать, что это всегда относительная величина, сегодня она надежна, а завтра может схлопнуться и можно потерять все деньги. Кроме того, биржи всегда привлекают хакеров», - отметил криптоэксперт.
Каминский объяснил, что национальную криптобиржу можно создать за два месяца, однако это очень затратно.
«Как показывает практика зарубежных коллег, создание криптобиржи занимает полтора-два года. Это огромный штат специалистов – и узконаправленных, и по информационной безопасности, потому что на биржи идут кучи хакерских атак. Дальше ее нужно постоянно обновлять, модернизировать защиту и так далее», - заключил собеседник НСН.
Экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин ранее в интервью НСН выступил против легализации криптовалют в России, назвав глупостью сравнение их с реальными деньгами.
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