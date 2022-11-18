«Мюнхгаузен и криптобратаны!»: Закон о майнинге назвали спасением россиян от аферистов

Шторм и хаос на рынке криптовалют показал необходимость обязательного госрегулирования этой отрасли, сказал в интервью НСН учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.

В Госдуму ранее внесли законопроект о майнинге криптовалют и их продаже. Контролировать эту деятельность будет правительство по согласованию с Центробанком.

«Криптовалюта сейчас переживает сильный шторм, только что развалилась одна из крупнейших бирж по причине отсутствия регулирования, а самое главное – контроля. Всем законодателям в мире сегодня стало ясно, что нельзя отдавать на откуп индустрию, чтобы сообщество саморегулировалось. Так это сейчас не работает, потому что все превращается в хаос, аферисты и мошенники обманывают и вводят в заблуждение миллионы людей, которые теряют деньги», - сказал Трещев.