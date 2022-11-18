«Мюнхгаузен и криптобратаны!»: Закон о майнинге назвали спасением россиян от аферистов
Майнеры бегут из России в Эмираты и Египет, при этом «черная зона» достигла в стране промышленных масштабов, сказал в эфире НСН Александр Трещев.
Шторм и хаос на рынке криптовалют показал необходимость обязательного госрегулирования этой отрасли, сказал в интервью НСН учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.
В Госдуму ранее внесли законопроект о майнинге криптовалют и их продаже. Контролировать эту деятельность будет правительство по согласованию с Центробанком.
«Криптовалюта сейчас переживает сильный шторм, только что развалилась одна из крупнейших бирж по причине отсутствия регулирования, а самое главное – контроля. Всем законодателям в мире сегодня стало ясно, что нельзя отдавать на откуп индустрию, чтобы сообщество саморегулировалось. Так это сейчас не работает, потому что все превращается в хаос, аферисты и мошенники обманывают и вводят в заблуждение миллионы людей, которые теряют деньги», - сказал Трещев.
По его словам, России надо, в первую очередь, избавиться от «крипотбратанов».
«Регулятор должен сделать это понятным, прозрачным и самое главное – убрать проходимцев с этого рынка. Это безработные, которые не смогли устроиться ни на госслужбу, ни в бизнес в 2016-17 годах и составили основу "криптобратанов" . Они необразованные, туповатые и четко не видят грань нарушения закона, поэтому сегодня на рынке действуют дичайшие способы обмана и мошенничества. Даже людям, которые верят в эту технологию, противно общаться со сбродом», - возмутился учредитель РАКИБ.
Трещев сообщил, что «черный майнинг» достиг в РФ промышленных масштабов.
«Здесь нет ничего необычного, что государство вмешивается. В России очень много майнят, огромное количество мощностей, а в прошлом году мы пережили большое количество скандалов, когда в министерствах и на госпредприятиях майнили втихаря, и никто за это не платил налоги. В Иркутске электричество стоит дешевле всего, там, в Челябинске, Екатеринбурге установлено огромное количество майнинговых ферм на крупных промышленных предприятиях, которые находятся даже не в серой, а в абсолютно черной зоне. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально», - отметил эксперт.
При этом Трещев указал, что многие майнеры уехал из страны из-за того, что пока здесь тупиковая ситуация.
«Власти пытаются обложить налогами малый бизнес, при этом обороты на теневых криптобиржах – это миллиарды рублей в день. Система и правоохранительные органы не распознают этот огромный рынок. Если налоги будут нормальными, понятными и адекватными, люди захотят платить, но они не будут это делать за то, что с них снимают три шкуры и ничего не дают взамен. Индустрия хочет регулирования и хочет платить, но законодатель как-то топчется на месте, - шаг вперед, два назад, и большинство участников крипторынка пытается уехать из России. Российские криптовалютные люди уже нашли пристанище в Дубае, Египте, на Кипре и работают там. Всем понятно, что текущий путь – в никуда, поэтому у России есть возможность, как Мюнхгаузен вытащить себя из экономического коллапса», - заключил собеседник НСН.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на фоне обвала на рынке криптовалют основным активом в долгосрочной перспективе является биткоин.
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