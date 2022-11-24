«Откровенные глупости!»: Экс-глава ЦБ выступил против легализации криптовалют

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не сумело прийти к компромиссу с Центробанком по поводу легализации в стране криптовалют, поскольку ЦБ «стоит насмерть» и не хочет, чтобы цифровые деньги входили в оборот. Сергей Дубинин отметил, что такие финансовые инструменты не являются деньгами.

«Не только в России ограничены возможности работы с криптовалютами и так называемыми токенами. Первое, что нужно подчеркнуть, что эти финансовые инструменты деньгами не являются. Все претензии на то, что это какой-то вид денег и так далее – откровенные глупости. Но в ряде стран их рассматривают как разновидность торгуемых на рынке финансовых инструментов. И могут при этом ограничивать майнинг. Криптовалюты и токены производятся не только майнингом. ЦБ России и Китая заняли жесткую позицию о недопущении бесконтрольного выпуска этих инструментов. По их мнению, они защищают потенциальных инвесторов, потому что никакой содержательной стоимости, кроме спекулятивной, на этом рынке нет», - сказал Дубинин.

При этом он отметил, что законопроект, который регулирует процедуру майнинга цифровых валют, не нужно принимать, так в России не следует тратить на это электроэнергию. Однако Дубинин указал, что если в стране все же будут организовывать такой рынок, то он может быть использован для осуществления международных расчетов.