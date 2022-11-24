«Откровенные глупости!»: Экс-глава ЦБ выступил против легализации криптовалют
Криптовалюты и токены не являются деньгами, Россия верно выступает за недопущение бесконтрольного выпуска этих инструментов, отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Центробанк выступает против легализации криптовалют в России, потому что хочет защитить потенциальных инвесторов от потери денег, на этом рынке нет никакой содержательной стоимости, кроме спекулятивной, заявил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не сумело прийти к компромиссу с Центробанком по поводу легализации в стране криптовалют, поскольку ЦБ «стоит насмерть» и не хочет, чтобы цифровые деньги входили в оборот. Сергей Дубинин отметил, что такие финансовые инструменты не являются деньгами.
«Не только в России ограничены возможности работы с криптовалютами и так называемыми токенами. Первое, что нужно подчеркнуть, что эти финансовые инструменты деньгами не являются. Все претензии на то, что это какой-то вид денег и так далее – откровенные глупости. Но в ряде стран их рассматривают как разновидность торгуемых на рынке финансовых инструментов. И могут при этом ограничивать майнинг. Криптовалюты и токены производятся не только майнингом. ЦБ России и Китая заняли жесткую позицию о недопущении бесконтрольного выпуска этих инструментов. По их мнению, они защищают потенциальных инвесторов, потому что никакой содержательной стоимости, кроме спекулятивной, на этом рынке нет», - сказал Дубинин.
При этом он отметил, что законопроект, который регулирует процедуру майнинга цифровых валют, не нужно принимать, так в России не следует тратить на это электроэнергию. Однако Дубинин указал, что если в стране все же будут организовывать такой рынок, то он может быть использован для осуществления международных расчетов.
«Если говорить о законе, который разрешает майнинг, то не понимаю, зачем в России тратить на это электроэнергию. К тому же, увеличивая выбросы парниковых газов. Торопиться с этим не стоит, у майнинга плюсов не вижу. Но если организовывать этот рынок, то, теоретически, он может быть организован для осуществления международных расчетов с помощью инструментов (криптовалюты – ред. НСН), если они будут приниматься кем-то. Также можно будет попытаться передать кому-то облигации. Однако единственное временное преимущество – это то, что само движение этих «денег» мало отслеживалось до последнего времени», - резюмировал экс-глава Банка России.
Ранее, 17 ноября, в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона переведет майнинг в правовое поле. Согласно законопроекту, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту двумя способами. Первый — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании. Второй способ — через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС.
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