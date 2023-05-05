Bloomberg: США начали расследование против Binance из-за обхода санкций

По данным агентства, Минюст подозревает площадку в помощи россиянам в обходе санкций. В ведомстве напомнили, что подобные действия являются незаконными.

Bloomberg отмечает, что криптобиржа сотрудничает с властями США по другим претензиям. Минюст подозревает Binance в помощи Ирану в обходе американских санкций.

Politico 5 мая сообщило о подготовке Евросоюзом 11-го пакета санкций. По данным издания, послы государств - членов ЕС обсудят новые ограничения 10 мая, передает «Радиоточка НСН».

