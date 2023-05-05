Bloomberg: США начали расследование против Binance из-за обхода санкций
Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование в отношении криптобиржи Binance. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Минюст подозревает площадку в помощи россиянам в обходе санкций. В ведомстве напомнили, что подобные действия являются незаконными.
Bloomberg отмечает, что криптобиржа сотрудничает с властями США по другим претензиям. Минюст подозревает Binance в помощи Ирану в обходе американских санкций.
Politico 5 мая сообщило о подготовке Евросоюзом 11-го пакета санкций. По данным издания, послы государств - членов ЕС обсудят новые ограничения 10 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru