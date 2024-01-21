Билет в один конец: Владелец Твикса рассказал подробности инцидента с питомцем
У кота Твикса был билет, хозяин сам его покупал для животного. Выясняются подробности инцидента после гибели питомца.
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Change.org.
Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.
Из заявления следует, что женщина сознательно выбросила кота на станции, в результате чего животное погибло.
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин подтвердил смерть животного, пишет ТАСС.
По его словам, они с супругой планируют обратиться в прокуратуру и суд.
«Дойдем хоть до президента», - сказал хозяин кота.
Эдгар Гайфуллин заявил, что лично покупал билет для кота Твикса, но во время посадке в поезд наличие кота не проверяли. об этом он рассказал изданию «Известия» 21 января.
По словам Гайфуллина, знакомый Евгений, который вез кота хозяевам, с переноской и животным пошел в туалет, чтобы там поменять пеленку для животного.
«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. <…> Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они были уведомлены, что кот едет с пассажиром», — пояснил Гайфуллин.
После того, как Евгений проснулся и не обнаружил кота, ему сообщили, что питомец выбежал на станции в Кирове. Пассажир пытался обратиться за помощью к железнодорожникам на станции Киров с просьбой найти кота, Но ему сообщили, что не отвечают «за ручную кладь», хотя Евгений сказал, что у кота Твикса был билет.
Гайфуллин поблагодарил волонтеров, которые занимались поисками его питомца. По словам владельца, Твикса взяли из питомника, когда ему было полгода, он прожил в семье более трех лет.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу в Кирове.
Мизулина призвала привлечь к ответственности сотрудницу РЖД за жестокое обращение с животными. Она обратила внимание на то, что эта история растопила сердца людей по всему миру и заставила переосмыслить правила перевозки питомцев в России.
После гибели кота Твикса, выброшенного проводницей на мороз из вагона, РЖД решила поменять правила провоза животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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