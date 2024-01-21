Билет в один конец: Владелец Твикса рассказал подробности инцидента с питомцем

Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.

Из заявления следует, что женщина сознательно выбросила кота на станции, в результате чего животное погибло.

Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин подтвердил смерть животного, пишет ТАСС.

По его словам, они с супругой планируют обратиться в прокуратуру и суд.

«Дойдем хоть до президента», - сказал хозяин кота.