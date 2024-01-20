Петицию об увольнении проводницы, выкинувшую кота, подписали десятки тысяч россиян

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса на мороз, подписали уже почти 90 тысяч россиян. Сбор подписей начался на сайте Change.org вчера.

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Авторы петиции считают, что проводница осознавала, что выкинула животное на пустынной станции, где люди не могли ему помочь.

Ранее проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.

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