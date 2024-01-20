Петицию об увольнении проводницы, выкинувшую кота, подписали десятки тысяч россиян

Авторы петиции считают, что проводница осознавала, что выкинула животное на пустынной станции, где люди не могли ему помочь.

Ранее проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.

