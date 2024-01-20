Хозяева кота Твикса планируют обратиться в суд
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин подтвердил смерть животного, пишет ТАСС.
По словам хозяев кота, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, планируют обратиться в прокуратуру и суд.
«Дойдем хоть до президента», - сказал хозяин кота.
Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.
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