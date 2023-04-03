«Безумная идея!»: В ТПП выступили против доступа работников ЖКХ в квартиры
Среди коммунальщиков много мошенников, россияне имеют право не пускать к себе домой неизвестных людей, отметил в эфире НСН Константин Крохин.
Для того, чтобы обязать россиян впускать работников ЖКХ в свои квартиры и дома, необходимо изменить Конституцию, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Константин Крохин в разговоре с НСН. Он также отметил, что среди коммунальщиков необходимо ликвидировать всех мошенников.
Накануне сообщалось, что собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания «умных» счетчиков воды и тепла. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность. Константин Крохин отметил, что Конституцию нельзя менять под коммунальщиков.
«Кто эти коммунальщики, которые просят нарушить конституционную защиту жилища? Чтобы ходить туда вольготно, в грязных сапогах топтать, разрушать и запугивать потребителя… Им еще не хватает, чтобы антиконституционно они могли заходить и творить в жилище гражданина что хотят. Надеюсь, что подобные безумные идеи не будут реализованы и Конституцию никто под коммунальщиков менять не будет», - сказал Крохин.
Он отметил, что необходимо восстановить доверие между потребителями и исполнителями коммунальных услуг. По словам Крохина, необходимо бороться с монополизмом и приписками.
«В данном случае мы говорим о кризисе доверия. Необходимо, чтобы среди коммунальщиков были ликвидированы мошенники. Есть недоверие граждан к коммунальщикам, управляющим организациям и ресурсникам, которые незаконно и неправильно начисляют жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Для того, чтобы доверие возникло, нужна серьезная реформа, нужно бороться с монополизмом, приписками. В некоторых регионах у нас примерно до половины платы за ЖКУ либо взята с потолка, либо является хищением. Необходимо восстановить доверие между потребителями и исполнителями коммунальных услуг», - указал собеседник НСН.
Кроме того, председатель Союза жилищных организаций Москвы подчеркнул, что полиция плохо выполняет свою работу и почти не ловит мошенников, которые навязывают потребителям фейковые услуги. Он добавил, что механизмы защиты для россиян в сфере ЖКХ почти не работают.
«В европейских странах или странах СНГ, которые близки нам по структуре жилого фонда, нет проблем с допуском граждан к тем компаниям, которые обслуживают твой дом. Ты знаешь эти компании, не ждешь подвоха, полиция борется с нарушениями. Есть вторая проблема, когда мошенники навязывают потребителям фейковые услуги: замена труб и так далее. Эти группы работают вольготно, а полиция отлавливает их только тогда, когда происходит резонанс. Полиция должна защищать людей и заниматься своей работой. Механизмы защиты не работают», - резюмировал он.
Так, конституционный принцип неприкосновенности жилища означает запрет входить в него против воли проживающих там лиц. Доступ в жилище посторонних лиц возможен лишь при ясно выраженном согласии проживающих в нем граждан.
Ранее РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил, что установка в домах «умных» счетчиков не приведет к повышению тарифов, а наоборот, приведет к снижению стоимости ЖКУ. Там пояснили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и «дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- В Кремле назвали терактом убийство военкора Татарского
- Сийярто заявил, что Венгрия не будет отказываться от контрактов с «Газпромом»
- Муж Треповой прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
- Солнечная и менее тёплая погода придёт в Москву
- Пушилин: ВСУ не получили приказа о выходе из Артемовска
- Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая
- Депутат попросил посмертно представить военкора Татарского к госнаграде
- В НАК назвали организаторов теракта против Владлена Татарского
- Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины
- Тхэквондистов РФ допустили до международных соревнований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru