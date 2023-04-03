«Безумная идея!»: В ТПП выступили против доступа работников ЖКХ в квартиры

Накануне сообщалось, что собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания «умных» счетчиков воды и тепла. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность. Константин Крохин отметил, что Конституцию нельзя менять под коммунальщиков.

«Кто эти коммунальщики, которые просят нарушить конституционную защиту жилища? Чтобы ходить туда вольготно, в грязных сапогах топтать, разрушать и запугивать потребителя… Им еще не хватает, чтобы антиконституционно они могли заходить и творить в жилище гражданина что хотят. Надеюсь, что подобные безумные идеи не будут реализованы и Конституцию никто под коммунальщиков менять не будет», - сказал Крохин.

Он отметил, что необходимо восстановить доверие между потребителями и исполнителями коммунальных услуг. По словам Крохина, необходимо бороться с монополизмом и приписками.

«В данном случае мы говорим о кризисе доверия. Необходимо, чтобы среди коммунальщиков были ликвидированы мошенники. Есть недоверие граждан к коммунальщикам, управляющим организациям и ресурсникам, которые незаконно и неправильно начисляют жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Для того, чтобы доверие возникло, нужна серьезная реформа, нужно бороться с монополизмом, приписками. В некоторых регионах у нас примерно до половины платы за ЖКУ либо взята с потолка, либо является хищением. Необходимо восстановить доверие между потребителями и исполнителями коммунальных услуг», - указал собеседник НСН.

Кроме того, председатель Союза жилищных организаций Москвы подчеркнул, что полиция плохо выполняет свою работу и почти не ловит мошенников, которые навязывают потребителям фейковые услуги. Он добавил, что механизмы защиты для россиян в сфере ЖКХ почти не работают.