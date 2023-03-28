«Людям не нужны»: Умные счетчики взвинтят тарифы на ЖКХ в России

Установка умных счетчиков повлечет за собой рост тарифов, хищения средств и падение качества услуг для населения, рассказал НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Ранее Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ установку умных счетчиков на воду и тепло. Постепенный переход на такие приборы намерены начать с 2025 года. Обязанность по их обслуживанию возложат на ресурсоснабжающие организации. Крохин считает, что такие счетчики гражданам не нужны.

«По опыту попыток внедрения умных счетчиков в прошлые годы было видно, что основной мотив – дать возможность заработать производителям этих счетчиков. Они гражданам не нужны. Умность их заключается в дистанционной передаче информации о показаниях. В некоторых моделях, которые значительно дороже, есть возможность дистанционного отключения. Такие счетчики сегодня применяются в электроэнергетике, в газоснабжении. Это очень дорого, но никаких плюсов для граждан не несет», - сказал Крохин.

При этом, по его словам, после «бартера» между правительством и поставщиками электроэнергии в 2020 году в регионах по сей день не везде заменены даже обычные счетчики.

«Очевидно, что вырастет тариф. У нас есть пример 2020 года, когда было постановление правительства, разрешающее поставщикам электроэнергии увеличить тариф на 2%. Взамен их обязали бесплатно устанавливать приборы учета электричества, причем речь идет об обычных моделях. Этот процесс идет ни шатко ни валко. В каких-то регионах действительно идет замена счетчиков, где-то нет. То есть деньги и повышение тарифов они получат сразу, а рассчитываться с населением они будут долго», - объяснил он.

Поставщики электроэнергии идут на различные хитрости и обман органов власти, чтобы под надуманным предлогом повысить тарифы, однако качество услуг при этом только ухудшается, отметил собеседник.

«Поэтому к любым инициативам, связанным с изменением расчета платы за ЖКУ, к любым изменениям тарифа нужно относиться очень осторожно. Мы фиксируем завышение тарифов повсеместно – это происходит во всех регионах, при этом качество услуг падает, а не растет. И особо часто мы стали сталкиваться, что идет явное воровство, хищения. Органы власти, регулирующие тариф, вводятся в заблуждение о необходимости финансирования тех или иных отраслей или работ, под этим соусом повышаются тарифы. Население страдает, а качество услуг падает», - заключил Крохин.

Ранее Константин Крохин в беседе с НСН рассказал о схемах обмана среди застройщиков при капитальном ремонте зданий.

