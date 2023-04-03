СМИ: Россиян обяжут пускать работников ЖКХ для установки умных счетчиков
Россиян хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания «умных» счетчиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на доклад Минстроя РФ правительству.
Отмечается, что для граждан, которые повторно откажутся от допуска работников ЖКХ в свое жилье, будет предусмотрен штраф.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что установка «умных» счетчиков повлечет за собой рост тарифов, хищения средств и падение качества услуг для населения. Он считает, что такие счетчики гражданам не нужны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru