Покупателей новых квартир призвали предупреждать о наличии умных счетчиков
Россияне должны заранее знать, что будут платить за обслуживание своей новой квартиры в разы дороже, а не покупать кота в мешке, отметил в эфире НСН Константин Крохин.
Предложение об установке умных счетчиков во всех новых многоквартирных домах имеет место быть, однако необходимо предупреждать будущих покупателей квартир о том, что обслуживание помещений будет гораздо дороже, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что во все новые многоквартирные дома в России собрались устанавливать умные счетчики воды, газа и электричества. С таким предложением выступила объединяющая девелоперов, операторов связи и производителей электроники АНО «Умный многоквартирный дом». Однако аналитики считают, что установка умных приборов учета не должна быть обязательной — решение об этом должны принимать исключительно собственники квартир, поскольку расходы лягут в основном на них. Константин Крохин отметил, что подобная инициатива – это единственный способ сделать так, чтобы все помещения были снабжены приборами для дистанционного сбора.
«Если говорить о новых домах, то это единственный способ сделать так, чтобы все помещения были снабжены такими приборами для дистанционного сбора. Если это делать в существующей застройке, то добиться этого результата практически невозможно. Единственное, что информация по таким помещениям, которые будут продаваться, на этапе покупки должна быть доступна покупателям. Они должны знать, что в дальнейшем обслуживание квартир за счет приборов учета будет стоить дороже. В принципе, если человек покупает не кота в мешке, а его заранее предупредили, то это его выбор. За 10 лет не удалось никакими стимулирующими тарифами достичь стопроцентного покрытия существующей застройки. Поэтому если говорить о том, что это необходимо, то делать это нужно именно в новостройках», - сказал Крохин.
По его словам, государство не хочет участвовать в непопулярных мерах навязывания дорогостоящих приборов учета и отдает это на откуп бизнесу, прежде всего застройщикам. А те, указал Крохин, начинают снижать цены и уже отказываются от функции отключения, потому что установка происходит за их счет.
«Государство заинтересовано в сборе денег. Это также выгодно, прежде всего, тем компаниям, которые будут осуществлять подачу ресурсов, управляющим компаниям тоже. Поэтому, если решить этот вопрос с установкой таких приборов и за счет потребителей, когда они покупают эти квартиры, то государство здесь не возражает, потому что это не требует бюджетных затрат. Государство не хочет участвовать в непопулярных мерах навязывания и продажи приборов по 20 тысяч и отдает это на откуп бизнесу, прежде всего застройщикам. А те, когда это за их счет, тоже начинают снижать цены и уже отказываются от функции отключения и останавливаются на функции передачи данных. Думаю, что вся эта история закончится именно на функции передачи данных», - резюмировал Крохин.
Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Предполагается, что потребители должны будут оплачивать создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, к которой будут относиться технические средства и сайты.
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