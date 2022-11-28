Покупателей новых квартир призвали предупреждать о наличии умных счетчиков

Накануне сообщалось, что во все новые многоквартирные дома в России собрались устанавливать умные счетчики воды, газа и электричества. С таким предложением выступила объединяющая девелоперов, операторов связи и производителей электроники АНО «Умный многоквартирный дом». Однако аналитики считают, что установка умных приборов учета не должна быть обязательной — решение об этом должны принимать исключительно собственники квартир, поскольку расходы лягут в основном на них. Константин Крохин отметил, что подобная инициатива – это единственный способ сделать так, чтобы все помещения были снабжены приборами для дистанционного сбора.

«Если говорить о новых домах, то это единственный способ сделать так, чтобы все помещения были снабжены такими приборами для дистанционного сбора. Если это делать в существующей застройке, то добиться этого результата практически невозможно. Единственное, что информация по таким помещениям, которые будут продаваться, на этапе покупки должна быть доступна покупателям. Они должны знать, что в дальнейшем обслуживание квартир за счет приборов учета будет стоить дороже. В принципе, если человек покупает не кота в мешке, а его заранее предупредили, то это его выбор. За 10 лет не удалось никакими стимулирующими тарифами достичь стопроцентного покрытия существующей застройки. Поэтому если говорить о том, что это необходимо, то делать это нужно именно в новостройках», - сказал Крохин.

По его словам, государство не хочет участвовать в непопулярных мерах навязывания дорогостоящих приборов учета и отдает это на откуп бизнесу, прежде всего застройщикам. А те, указал Крохин, начинают снижать цены и уже отказываются от функции отключения, потому что установка происходит за их счет.