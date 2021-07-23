«Безопаснее?» Аналитик назвал причины популярности кнопочных телефонов
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что кнопочные телефоны нужны людям, которые не могут подзаряжать устройство несколько раз в день.
Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны, пишет «Коммерсантъ». По подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7 процента («Связной») до 26 процентов (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В денежном отношении продажи выросли на 18,8 и 35 процентов соответственно. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5-10 процентов.
Рост продаж кнопочных телефонов нельзя считать колоссальным, с учетом того, что рынок в целом стабилизируется после пандемийного 2020 года, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
«Рынок кнопочных телефонов в России всегда был. Порядка 25-28% общего числа пользователей используют кнопочные телефоны. Поэтому нельзя говорить, что рост 6,7% - это что-то колоссальное. В прошлом году были задержки поставок телефонов в целом на рынке. Многие не покупали их ввиду режима самоизоляции и прочих моментов. Сейчас возобновляется активность на рынке труда, люди стали обновлять сотовые телефоны, кто-то поехал на дачи и там ими пользуется. Существуют отдельные виды бизнеса, например, логистика, которые используют и меняют кнопочные телефоны гораздо более часто», - отметил он.
При этом телеком-аналитик признал, что кнопочные телефоны продолжают пользоваться популярностью, ведь немало людей ценят их за надежность и удобство.
«Можно отметить, что кнопочный телефон – это более надежное устройство с точки зрения безопасности, там нет той информации, которая есть в смартфоне. Также устройство работает в течение рабочей недели, нет необходимости подзаряжать его по два-три раза в день, как в случае со смартфонами. И некоторым этого вполне достаточно. Кто-то заменяет кнопочным телефоном стационарный телефон, потому что за стационарный телефон необходимо платить определенную сумму ежемесячно, вне зависимости от того, пользуешься или нет. А с помощью кнопочного телефона можно подключить минимальный тариф и получать входящие звонки от родственников, друзей, и платить меньше. Будут использоваться и кнопочные телефоны, и смартфоны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Но на данный момент речи о серьезной конкуренции со стороны кнопочных телефонов не идет, рынок смартфонов продолжает активно расти, отметил Кусков.
«Рынок смартфонов развивается, растет постоянно. В год в России продается порядка 30 миллионов смартфонов и 10 миллионов кнопочных телефонов, общий рынок – более 40 миллионов», - добавил он.
Ранее москвичка Татьяна Мерзлякова заняла первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021, сообщает пресс-служба компании Apple. Снимок северного сияния, который россиянка сделала в феврале в Мурманской области на iPhone 12 Pro Max, был признан лучшим в категории «Путешествия». В Apple добавили, что представитель России впервые победил в данной номинации.
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