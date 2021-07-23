«Безопаснее?» Аналитик назвал причины популярности кнопочных телефонов

«Рынок кнопочных телефонов в России всегда был. Порядка 25-28% общего числа пользователей используют кнопочные телефоны. Поэтому нельзя говорить, что рост 6,7% - это что-то колоссальное. В прошлом году были задержки поставок телефонов в целом на рынке. Многие не покупали их ввиду режима самоизоляции и прочих моментов. Сейчас возобновляется активность на рынке труда, люди стали обновлять сотовые телефоны, кто-то поехал на дачи и там ими пользуется. Существуют отдельные виды бизнеса, например, логистика, которые используют и меняют кнопочные телефоны гораздо более часто», - отметил он.

При этом телеком-аналитик признал, что кнопочные телефоны продолжают пользоваться популярностью, ведь немало людей ценят их за надежность и удобство.

«Можно отметить, что кнопочный телефон – это более надежное устройство с точки зрения безопасности, там нет той информации, которая есть в смартфоне. Также устройство работает в течение рабочей недели, нет необходимости подзаряжать его по два-три раза в день, как в случае со смартфонами. И некоторым этого вполне достаточно. Кто-то заменяет кнопочным телефоном стационарный телефон, потому что за стационарный телефон необходимо платить определенную сумму ежемесячно, вне зависимости от того, пользуешься или нет. А с помощью кнопочного телефона можно подключить минимальный тариф и получать входящие звонки от родственников, друзей, и платить меньше. Будут использоваться и кнопочные телефоны, и смартфоны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».