Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны

За первое полугодие 2021 года всего продали 3,1 миллиона кнопочных телефонов, что на 6,7% выше, чем в прошлом году за аналогичный период. Однако в последние году показатели рынка уменьшались на 5-10%, пишет Газета.ру.

Руководитель направления «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк предположил, что такую тенденцию можно объяснить началом дачного сезона. А гендиректор «МегаФон Ритейла» Андрей Левыкин рассказал, что их используют сотрудники закрытых мероприятий, где запрещены смартфоны.

