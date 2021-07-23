Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны
В России в первом полугодии 2021 года вырос спрос на кнопочные телефоны, сообщил «Коммерсантъ».
За первое полугодие 2021 года всего продали 3,1 миллиона кнопочных телефонов, что на 6,7% выше, чем в прошлом году за аналогичный период. Однако в последние году показатели рынка уменьшались на 5-10%, пишет Газета.ру.
Руководитель направления «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк предположил, что такую тенденцию можно объяснить началом дачного сезона. А гендиректор «МегаФон Ритейла» Андрей Левыкин рассказал, что их используют сотрудники закрытых мероприятий, где запрещены смартфоны.
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