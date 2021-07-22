Стало известно, как операторы прячут платные услуги связи

Нередко операторы подключают услугу на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.

По его словам, так они пытаются заработать не всегда открытыми способами. Эксперт посоветовал абоненту каждые две недели отслеживать наличие платных услуг в личном кабинете, и в случае необходимости отключить.

Ранее сообщалось, что современные производители смартфонов намеренно создают сложности для ремонта.

