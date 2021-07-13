В Instagram появилась новая функция для безопасности аккаунта

Соцсеть Instagram запускает функцию Security Checkup для обеспечения большей безопасности аккаунтов пользователей сервиса. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

«Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», — говорится в сообщении.

Посредством новой функции пользователи, чьи аккаунты могли подвергнуться взлому, проверят возможные входы в учетную запись, правильность данных на странице. Также юзеры смогут подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию, необходимую для восстановления аккаунта.

Security Checkup — один из способов обеспечения безопасности учетной записи, однако Instagram также рекомендует использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы в случае необходимости соцсеть могла связаться с пользователем и восстановить аккаунт.

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ТЕГИ:InstagramСоциальные Сети
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