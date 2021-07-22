Россиянка впервые стала победительницей конкурса фотографий на iPhone
Москвичка Татьяна Мерзлякова заняла первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021, сообщает пресс-служба компании Apple.
Снимок северного сияния, который россиянка сделала в феврале в Мурманской области на iPhone 12 Pro Max, был признан лучшим в категории «Путешествия». В Apple добавили, что представитель России впервые победил в данной номинации.
Всего же на iPhone Photography Awards 2021 прислали тысячи фотографий из более чем 140 стран. Главный приз и звание «Фотограф года» получил фотожурналист из Румынии Иштван Керекеш.
Ранее общество защиты прав потребителей Испании обвинило компанию Apple в умышленном замедлении работы своих смартфонов, сообщает журнал «Профиль».
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