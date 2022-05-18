«Безоблачная» жизнь: Клименко рассказал, без каких Google-сервисов останутся россияне
Под ударом окажутся облачные сервисы и таблички, которые использовал «огромный пласт» компаний, сказал в эмире НСН Герман Клименко.
Уход Google из России не приведет к закрытию YouTube, однако нам придется проститься с платными сервисами компании, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
Ранее в среду стало известно, что российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств.
«Google формально ушел из России ровно в тот день, когда перестал здесь вести коммерческую деятельность, с момента отказа от работы с рекламодателями. Сейчас просто идет публичная фиксация того, что Google уходит из России. На данный момент ситуация будет крайне близка к тому, каким был Крым до объявления санкций. После того, как он присоединился к России, Google тоже отказался там работать с платными сервисами, но бесплатные все доступны до сих пор. Думаю, по-прежнему будет доступен YouTube и все бесплатные сервисы Google. Ну а платные, если кому-то это очень надо, придется, как и сейчас, оплачивать какими-то левыми путями», - сказал Клименко.
При этом он перечислил сервисы, которые будут недоступны для российских пользователей.
«Отключены будут все платные сервисы. Это история с хостингами, Google предоставлял облачные сервисы, расширенные сервисы для компаний, которые вели свою аналитику и учет в Google-табличках, это огромный пласт, мы о нем просто не знаем и не понимаем этого объема. В YouTube у нас теперь нет ни платных сервисов, ни "премиумов", ни рекламы. Вся эта история для российских платежей полностью исключена», - предупредил экс-советник президента по развитию интернета.
По словам Клименко, российские компании для обхода запретов Google начали сейчас использовать VPN.
«Многие компании сейчас работают из-под VPN с зарубежными карточками, оплачивая кто $50 в месяц, кто $100. Пока Google за это не сильно гоняет, и компании выбрали позицию изменения IP и оплаты зарубежных карточек. В целом это большая проблема», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил 17 мая, что в России не планируется блокировка видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Министр объяснил это решение желанием, чтобы российские «пользователи не страдали».
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