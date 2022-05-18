Российская «дочка» Google начала процесс банкротства
Компания «Гугл», являющаяся российской «дочкой» американской корпорации Google, намерена обратиться с заявлением о банкротстве, следует из материалов на «Федресурсе».
В уведомлении говорится, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», в том числе оплаты труда сотрудников.
«ООО «Гугл» просит включить данное уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц», - сказано в документе.
Ранее швейцарский суд до 10 сентября приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», сообщает RT.
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