Глава Минцифры подтвердил, что Россия не собирается закрывать YouTube
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что блокировка видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, в России не планируется. Об этом министр сообщил во время марафона общества «Знание».
Причиной решения Шадаев назвал желание сделать так, чтобы «пользователи не страдали». В течение марта и апреля власти РФ обсуждали возможную блокировку портала.
«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — передал слова главы ведомства «Интерфакс».
При этом ранее YouTube заблокировал канал Госдумы и многие официальные российские СМИ под предлогом того, что они распространяют «фейки». Однако 15 апреля глава СПЧ Вячеслав Жаров отметил, что блокировка YouTube не позволит России распространять в мире собственные каналы с «нужной, правдивой информацией».
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