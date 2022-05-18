Производство вакцины «КовиВак» остановлено

Запасы вакцины от COVID-19 в полной мере удовлетворяют потребность регионов. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что регионы проводит закупки препаратов исходя из потребностей, с учетом показаний к применению и противопоказаний.

Из-за отсутствия заявок на закупку вакцины «КовиВак» от Минздрава российская биофармацевтическая компания «Нанолек» остановила её изготовление . Как рассказал РБК первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк, уже произведено около 500 тысяч доз «КовиВака» и в настоящее время эта партия лежит на складе компании.

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Стецюк уточнил, что совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины «КовиВак» и они находятся в доступе.

Также представитель компания «Нанолек» сообщил о приостановке планов по созданию комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19. По его словам, разработчики выбрали «выжидательную позицию» и намерены дождаться осенней волны сезонного гриппа и возможной новой волны коронавирусной инфекции.

Ранее специалисты признали, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» показала эффективность в 86,9% по выработке антител у участников исследования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоМинздравКовиВак
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