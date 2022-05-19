В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса

Существенного подъема заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

ВОЗ: в мире заразилось коронавирусом более 520 млн человек

По её словам, у большинства граждан существует иммунитет благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию.

Ученый напомнила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму «напомнить» о существовании коронавируса и пройти вакцинацию, если подошел срок.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Темпы заболеваемости коронавирусом в РФ падают.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусРоспотребнадзор
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