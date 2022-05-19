В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса

По её словам, у большинства граждан существует иммунитет благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию.

Ученый напомнила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму «напомнить» о существовании коронавируса и пройти вакцинацию, если подошел срок.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Темпы заболеваемости коронавирусом в РФ падают.



