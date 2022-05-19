В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса
Существенного подъема заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
По её словам, у большинства граждан существует иммунитет благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию.
Ученый напомнила, что со временем иммунитет снижается, поэтому к осени надо организму «напомнить» о существовании коронавируса и пройти вакцинацию, если подошел срок.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Темпы заболеваемости коронавирусом в РФ падают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- СМИ: Владивостокского депутата задержали на границе Мексики и США
- В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса
- Джордж Буш заявил о «жестоком» вторжении в Ирак
- В московских ТЦ начали закрывать кинотеатры
- Антонов назвал недостоверными заявления о том, что глобальный кризис не связан с санкциями против РФ
- Экс-генсек НАТО предупредил президента США об опасности «катастрофической войны»
- Стало известно, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии
- Вашингтон отказывается поставлять Украине РСЗО
- СМИ: санкции Запада против России провалились
- Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома из-за слов о Путине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru