Безалаберность чревата. Число мошенничеств с недвижимостью выросло вдвое за 3 года
Вице-президент Российской гильдии риелторов рассказал в эфире НСН, как обезопасить себя от жуликов.
Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества в сфере недвижимости за последние три года выросло в России почти в два раза, а число выявленных поддельных документов - более чем на 30%. Такие данные обнародовала пресс-служба Федеральной нотариальной палаты. В 2017 году в 25 регионах было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, а в 2019 - уже 186 фактов в 30 регионах страны.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в эфире НСН обозначил основные принципы, которые позволят не попасться на удочку мошенников в области недвижимости.
«Тут ничего нового сказать невозможно. Как известно, в области обращения недвижимости любая невнимательность или безалаберность всегда создаёт высокие риски. Поэтому, первый принцип, чтобы не стать жертвой мошенников: обращайтесь за помощью к профессионалам рынка.
обращайтесь за помощью к профессионалам рынка
Что касается риелторов, то это должны быть специалисты, имеющие соответствующую аттестацию, которую можно проверить в реестре сертифицированных специалистов Гильдии российских риелторов. Что касается нотариата, то это уважаемые представители профессии, которые свидетельствуют истинные намерения и тождественность участников сделки. Соответственно, всё это контролирует регистратор, и надо позаботиться о том, чтобы документы на госрегистрацию были поданы через официальные каналы – МФЦ, либо собственно центры регистрации. В этом случае, хотя бы минимальный уровень требований безопасности будет соблюдён», - отметил собеседник НСН.
Больше всего фактов мошенничества за три года зафиксировано в Башкирии (22 случая), Свердловской (22), Новосибирской (27), Ростовской (27), Московской областях (39), Санкт-Петербурге (59) и Красноярском крае (62).
В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что эти данные не учитывают выявленные нотариусами факты подделки совершения нотариальных действий, которые обнаруживаются при взаимодействии с регистрационными органами - налоговой службой и Росреестром. Поэтому общие цифры по выявленным нотариусами поддельным документам и мошенникам в реальности еще выше.
Среди наиболее распространенных мошеннических схем, которые удается предотвратить благодаря нотариусам, названы представление поддельных доверенностей, документов о праве собственности или документов, удостоверяющих личность, попытки совершения нотариальных действий по паспорту другого человека и случаи давления на лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий. Кроме того, часто совершаются попытки введения граждан в заблуждение относительно природы сделки и ее последствий.
Предотвратить мошенничество, в частности, помогают цифровые технологии, отметили в Федеральной нотариальной палате. Так, каждый нотариус подключен к Единой информационной системе нотариата, с помощью которой можно убедиться в подлинности документов.
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