Безалаберность чревата. Число мошенничеств с недвижимостью выросло вдвое за 3 года

Больше всего фактов мошенничества за три года зафиксировано в Башкирии (22 случая), Свердловской (22), Новосибирской (27), Ростовской (27), Московской областях (39), Санкт-Петербурге (59) и Красноярском крае (62).

В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что эти данные не учитывают выявленные нотариусами факты подделки совершения нотариальных действий, которые обнаруживаются при взаимодействии с регистрационными органами - налоговой службой и Росреестром. Поэтому общие цифры по выявленным нотариусами поддельным документам и мошенникам в реальности еще выше.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем, которые удается предотвратить благодаря нотариусам, названы представление поддельных доверенностей, документов о праве собственности или документов, удостоверяющих личность, попытки совершения нотариальных действий по паспорту другого человека и случаи давления на лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий. Кроме того, часто совершаются попытки введения граждан в заблуждение относительно природы сделки и ее последствий.

Предотвратить мошенничество, в частности, помогают цифровые технологии, отметили в Федеральной нотариальной палате. Так, каждый нотариус подключен к Единой информационной системе нотариата, с помощью которой можно убедиться в подлинности документов.