Давно пора. Риелторы обрадовались упрощению продажи недвижимости

В России с 31 июля вступают в силу поправки, упрощающие порядок продажи недвижимости для владельцев с долевым участием. С завтрашнего дня им не придется в обязательном порядке заверять сделку у нотариуса, если в ней участвуют все совладельцы. Договор достаточно будет составить в простой письменной форме.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН заявил, что приветствует изменения, так как продающиеся целиком квартиры не должны подпадать под те же требования, что применяются при отдельной продаже долей в недвижимости.

«Сейчас сохраняется эта норма в отношении продажи малой доли. Назад вернули ситуацию со сделками, когда продается состоящая из долей, но вся квартира. Доли даже могут быть не выделены. У нас очень много людей приватизировали в равных долях: муж и жена. Сейчас они продают и вынуждены, в соответствии с законом, обращаться обязательно к нотариусу. Но у них же нет никаких спорных ситуаций. То есть, оправданность того, что было введено обязательное нотариальное удостоверение сделок в отношении отчуждения отдельных долей – это правильное решение, с моей точки зрения. Просто формулировка была написана так, что попали все квартиры – это почти 50 процентов сделок на рынке, которые относятся к сделкам, в которых несколько владельцев объекта недвижимости, но смысла большого это никакого не носило. Поэтому то, что такого рода сделки вернулись в поле добровольного нотариального удостоверения, если это покупатели или продавцы захотят – это корректно», - сказал он.