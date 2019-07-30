Давно пора. Риелторы обрадовались упрощению продажи недвижимости
Вице-президент Российской гильдии риелторов в интервью НСН объяснил, почему нельзя применять одинаковые правила при продаже квартир целиком и при реализации долей в них.
В России с 31 июля вступают в силу поправки, упрощающие порядок продажи недвижимости для владельцев с долевым участием. С завтрашнего дня им не придется в обязательном порядке заверять сделку у нотариуса, если в ней участвуют все совладельцы. Договор достаточно будет составить в простой письменной форме.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН заявил, что приветствует изменения, так как продающиеся целиком квартиры не должны подпадать под те же требования, что применяются при отдельной продаже долей в недвижимости.
«Сейчас сохраняется эта норма в отношении продажи малой доли. Назад вернули ситуацию со сделками, когда продается состоящая из долей, но вся квартира. Доли даже могут быть не выделены. У нас очень много людей приватизировали в равных долях: муж и жена. Сейчас они продают и вынуждены, в соответствии с законом, обращаться обязательно к нотариусу. Но у них же нет никаких спорных ситуаций. То есть, оправданность того, что было введено обязательное нотариальное удостоверение сделок в отношении отчуждения отдельных долей – это правильное решение, с моей точки зрения. Просто формулировка была написана так, что попали все квартиры – это почти 50 процентов сделок на рынке, которые относятся к сделкам, в которых несколько владельцев объекта недвижимости, но смысла большого это никакого не носило. Поэтому то, что такого рода сделки вернулись в поле добровольного нотариального удостоверения, если это покупатели или продавцы захотят – это корректно», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что нотариальное заверение при отдельной продаже долей необходимо в случаях, когда приобретаются, к примеру, два квадратных метра в той или иной квартире. Эта схема часто используется черными риелторами для вселения в квартиры, где впоследствии проживающим там людям устраиваются невыносимые условия. Тем самым мошенники добиваются от них продажи своей долей по существенно заниженной цене.
«Я в принципе считаю, что доли вообще не должны оборачиваться на рынке отдельно. Должна быть либо целая продажа, либо в отношении целого объекта вступления в наследство реализовываться модель. Так же как в Германии в рамках греко-римского права», - отметил эксперт.
Ранее Апрелев в интервью НСН назвал сомнительным прогноз Центробанка, который заявил о снижении цен на жилье к 2024 году.
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