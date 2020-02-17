Эпидемия спама. Телефонные номера россиян перестали быть тайной
Мошенники научились воровать персональные данные посетителей сайтов, зашедших с мобильных устройств, чем активно пользуются маркетологи.
В России набирает популярность технология считывания телефонных номеров пользователей, заходящих на сайты с мобильных устройств. Для этого компании-клиенту достаточно установить на свой сайт определённый код, пишут «Известия».
Сама по себе утечка номера телефона не столь опасна, как, например, кража пароля. Главная проблема – назойливые звонки от компаний, поступающие уже через несколько минут после посещения сайта, говорится в материале. В частности, технологию определения номера посетителя активно используют риелторы.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что в будущем технологию активно начнут использовать и в других потребительских секторах, что грозит эпидемией телефонного спама. Пока распространение этой технологии отчасти сдерживается высокой стоимостью услуги.
— Для возможности антимонопольному органу применить свои полномочия должно быть подано заявление с необходимыми сведениями, которые указаны на сайте ФАС России, в том числе согласие на раскрытие тайны связи, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, уточнили в пресс-службе, для точной оценки действий предполагаемого нарушителя нужно приложить к обращению рекламу или в данном случае запись звонка.
При этом распространение рекламы по телефону без согласия абонента – это нарушение закона. Для решения проблемы россиянам предлагают жаловаться в ФАС, прилагаю запись телефонного разговора.
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в интервью НСН предупреждал, что мошенники могут украсть данные не только с устройства или аккаунта, но и с интернет-ресурса.
«Для безопасности в интернете нужно минимизировать открытую информацию о себе, в тех же социальных сетях и любых других источниках. Нужно понимать, что вся информация, которую мы передаем в интернет, нам уже не принадлежит», - объяснял он.
В мае 2019 года правительство РФ потребовало от мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в эфире НСН тогда заявил, что мера будет работать только с мессенджерами структур, готовых сотрудничать с властями, а в остальных случаях технически неисполнима.
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