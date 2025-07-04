Названы самые популярные фильмы у российских пиратов в июне

Рейтинг составлен на основе данных о числе пиратских копий картин в российском сегменте интернета. Второе место в нём занял триллер «Новичок» с Рами Малеком. ТОП-3 замкнула комедия Уэса Андерсона «Финикийская схема» с Миа Триплтон и Бенисио дель Торо.

Также в десятку попали фильмы «Расплата 2», «Грешники», «Пункт назначения: Кровные узы», «Источник вечной молодости», «До безумия», «Дoлинa эха» и «Легенды наших предков».

Ранее компания F.A.С.С.T. выяснила, что рынок пиратского видеоконтента в России по итогам 2024 года сократился до 36,4 млн долларов, что на 4% меньше показателя 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

