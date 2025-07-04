Названы самые популярные фильмы у российских пиратов в июне
Криминальная комедия «Под прикрытием» с Орландо Блумом стала в июне 2025 года самым популярным фильмом у российских пиратов. Об этом со ссылкой на исследование компании F6 сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Рейтинг составлен на основе данных о числе пиратских копий картин в российском сегменте интернета. Второе место в нём занял триллер «Новичок» с Рами Малеком. ТОП-3 замкнула комедия Уэса Андерсона «Финикийская схема» с Миа Триплтон и Бенисио дель Торо.
Также в десятку попали фильмы «Расплата 2», «Грешники», «Пункт назначения: Кровные узы», «Источник вечной молодости», «До безумия», «Дoлинa эха» и «Легенды наших предков».
Ранее компания F.A.С.С.T. выяснила, что рынок пиратского видеоконтента в России по итогам 2024 года сократился до 36,4 млн долларов, что на 4% меньше показателя 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Макрон заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине
- Политолог Блохин: Трамп не планировал поддерживать Украину
- Вассерман обвинил ВСУ в желании превратить жителей Сум в живой щит
- Названы самые популярные фильмы у российских пиратов в июне
- В Санкт-Петербурге от последствий непогоды пострадали пять человек
- В РСПП объяснили, почему в России невозможна четырехдневная рабочая неделя
- Сбой произошёл в работе мобильных операторов и сервиса по отслеживанию сбоев
- Песков: Сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены
- МО РФ: Средства ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ
- Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине