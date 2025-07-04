Политолог Блохин: Трамп не планировал поддерживать Украину

По его мнению, отказ Вашингтона от военной поддержки Киева - это следствие того, что между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским «не возникло никакой химии».

«А не сложилось у них потому, что Трамп не хотел поддерживать Украину», - подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

