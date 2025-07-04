Политолог Блохин: Трамп не планировал поддерживать Украину

Президент США Дональд Трамп изначально не планировал поддерживать Украину. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса

По его мнению, отказ Вашингтона от военной поддержки Киева - это следствие того, что между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским «не возникло никакой химии».

«А не сложилось у них потому, что Трамп не хотел поддерживать Украину», - подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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