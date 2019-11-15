Риелторы и отельеры обрадовались запрету Медведева на посуточную аренду квартир

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых домах многоквартирного типа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперты отрасли утверждают, что запрет коснётся посуточной сдачи жилья.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН разъяснил, чем и для кого чреват этот запрет. При этом он отметил, что в целом мера пойдёт на пользу рынку недвижимости, если будет обеспечена должным контролем над исполнением.

«Я думаю, что это произведёт передел рынка в пользу публично работающих гостиничных комплексов. Рынок хостелов, наверное, сократится, если будет обеспечен необходимый надзор за исполнением этого запрета. В целом я считаю, что открытие хостелов в жилых домах — это вопрос, который ухудшает условия жизни людям, которые покупали эти квартиры. Если целый этаж выделен под апартаменты, и это изначально планировалось при строительстве в рамках одного жилого многоквартирного дома, с отдельным входом и так далее, в этом случае, думаю, не должно возникать ограничений», — пояснил Апрелев.

В свою очередь положительно оценил нововведение в эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников. По его словам, это поможет очистить рынок гостиничных услуг от недобросовестных конкурентов.