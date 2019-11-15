Риелторы и отельеры обрадовались запрету Медведева на посуточную аренду квартир
Вице-президент Российской гильдии риелторов и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров рассказали НСН, к чему приведёт нововведение, утверждённое правительством.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых домах многоквартирного типа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперты отрасли утверждают, что запрет коснётся посуточной сдачи жилья.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН разъяснил, чем и для кого чреват этот запрет. При этом он отметил, что в целом мера пойдёт на пользу рынку недвижимости, если будет обеспечена должным контролем над исполнением.
«Я думаю, что это произведёт передел рынка в пользу публично работающих гостиничных комплексов. Рынок хостелов, наверное, сократится, если будет обеспечен необходимый надзор за исполнением этого запрета. В целом я считаю, что открытие хостелов в жилых домах — это вопрос, который ухудшает условия жизни людям, которые покупали эти квартиры. Если целый этаж выделен под апартаменты, и это изначально планировалось при строительстве в рамках одного жилого многоквартирного дома, с отдельным входом и так далее, в этом случае, думаю, не должно возникать ограничений», — пояснил Апрелев.
В свою очередь положительно оценил нововведение в эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников. По его словам, это поможет очистить рынок гостиничных услуг от недобросовестных конкурентов.
«Это поможет очистить поле гостиничных услуг от тех, кто занимался ими непрофессионально и неправильно. Я глубоко поддерживаю по хостелам. Что касается сдачи квартир, это, наверное, против таких сайтов как Airbnb. Это тоже правильно, потому что, если мы говорим о добросовестной конкуренции, то конкурировать со сдачей квартир крайне сложно. Они не оборудованы ни пожарной сигнализацией, не предоставляют отчёты и так далее. Это серый рынок, так что это очень положительно, что борьба с этим происходит», — заявил отельер.
Однако у собеседника НСН возникли сомнения, что запрет будет соблюдаться в регионах страны.
«Другой вопрос, как это будет реализовано. Может, в Москве, Санкт-Петербурге и реализуют, но у нас пол России сдачей квартир живёт. Поэтому, хорошо, если получится [реализовать]. Это создаст условия для развития индустрии и поставит всех в равные условия», — заключил Колесников.
Напомним, 1 октября 2019 года в России в силу вступил закон о запрете хостелов. Он коснулся тех арендодателей, кто не успел до вступления закона в силу перевести помещения из статуса жилых в нежилые. Ранее президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в эфире НСН рассказала, кого затронет нововведение на рынке гостиничных услуг.
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