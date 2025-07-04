В РСПП объяснили, почему в России невозможна четырехдневная рабочая неделя
Переход в России на четырёхдневную рабочую неделю негативно скажется на экономике страны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин.
Он пояснил, что в случае введения четырёхдневки россине будут в год работать 219 дней вместо 247 в настоящее время. Однако некоторые отрасли, например, промышленность и сельское хозяйство, «требуют постоянного присутствия».
«Сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом», – указал Никитин.
По его словам, вместо четырёхдневки можно сократить продолжительность рабочего дня отдельных категорий работников и более широко вводить удалённые форматы работы.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может прийти к четырёхдневной рабочей неделе, но не во всех сферах и не для всех должностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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