В РСПП объяснили, почему в России невозможна четырехдневная рабочая неделя

Он пояснил, что в случае введения четырёхдневки россине будут в год работать 219 дней вместо 247 в настоящее время. Однако некоторые отрасли, например, промышленность и сельское хозяйство, «требуют постоянного присутствия».

«Сокращение рабочей недели без пересмотра планов производства и норм выработки отрицательно скажется на экономике в целом», – указал Никитин.

По его словам, вместо четырёхдневки можно сократить продолжительность рабочего дня отдельных категорий работников и более широко вводить удалённые форматы работы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может прийти к четырёхдневной рабочей неделе, но не во всех сферах и не для всех должностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

