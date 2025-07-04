В Санкт-Петербурге от последствий непогоды пострадали пять человек
4 июля 202515:24
Пять человек пострадали из-за последствий непогоды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по городу.
Отмечается, что также были повреждены восемь автомобилей.
По данным ведомства, спасатели совершили 211 выездов, в том числе 186 - для устранения последствий падения деревьев и веток.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что сильный ветер может стать причиной наводнения в Санкт-Петербурге, сообщает RT.
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