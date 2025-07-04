В Санкт-Петербурге от последствий непогоды пострадали пять человек

Пять человек пострадали из-за последствий непогоды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по городу.

«Катастрофы не будет!»: Петербуржцев успокоили насчет страшного наводнения

Отмечается, что также были повреждены восемь автомобилей.

По данным ведомства, спасатели совершили 211 выездов, в том числе 186 - для устранения последствий падения деревьев и веток.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что сильный ветер может стать причиной наводнения в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогодная ОпасностьПогодаСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры