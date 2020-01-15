Эксперт предложил способ подсчета сдающих квартиры россиян

«Существующий налог сегодня воспринимается населением как несправедливый. Это первая причина, почему люди не платят этот налог. Нужно его понижать. Вывели сейчас из тени значительную часть людей, так называемых, самозанятых. Им предоставили достаточно небольшой налог для того, чтобы их, по крайней мере, всех подсчитать и учесть. Никто не мешает сделать то же самое и в сфере аренды недвижимости. Сделать ближайшие пять или десять лет налог минимальным. Это будет гарантироваться государством, именно это и позволит, наверное, людям выйти из тени и почувствовать себя комфортно, выплачивая небольшой, но справедливый налог. С моей точки зрения, это единственно верный путь. Безусловно, профессиональное сообщество заинтересовано, чтобы все сделки каким-то образом регистрировались. Только в этом случае можно защитить интересы сторон, участвующих в сделках. Не имея письменного договора, невозможно потом в суде адекватно защитить любую из сторон», - добавил он.

Платформа для вывода из тени собственников-арендодателей пока только разрабатывается. Никита Стасишин заявил, что регистрация не доставит лишних сложностей собственникам, сдающим жилье по официальным договорам. В приоритете, отметил замминистра, безопасность сдачи и снятия квартир, а также обеление рынка серой аренды, чтобы МВД и миграционная служба четко понимали, кто и где живет.



