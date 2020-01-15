Эксперт предложил способ подсчета сдающих квартиры россиян
Вице-президент Российской гильдии риелторов в эфире НСН заявил, что нужно сделать налог на сделки по аренде жилья минимальным.
Власти России могут обязать граждан, сдающих квартиры в аренду, регистрироваться на специальной платформе. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, это позволит государству лучше понимать объем сдающегося в аренду жилья. Сейчас количество сдающихся в России квартир оценивается более чем в 5 миллионов. Власти рассчитывают, что легализация рынка аренды жилья будет ежегодно приносить бюджету 200 миллиардов рублей налогов с этих квадратных метров.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН предложил сделать на несколько лет налог минимальным, чтобы вывести из тени всех граждан, сдающих жилье.
«Существующий налог сегодня воспринимается населением как несправедливый. Это первая причина, почему люди не платят этот налог. Нужно его понижать. Вывели сейчас из тени значительную часть людей, так называемых, самозанятых. Им предоставили достаточно небольшой налог для того, чтобы их, по крайней мере, всех подсчитать и учесть. Никто не мешает сделать то же самое и в сфере аренды недвижимости. Сделать ближайшие пять или десять лет налог минимальным. Это будет гарантироваться государством, именно это и позволит, наверное, людям выйти из тени и почувствовать себя комфортно, выплачивая небольшой, но справедливый налог. С моей точки зрения, это единственно верный путь. Безусловно, профессиональное сообщество заинтересовано, чтобы все сделки каким-то образом регистрировались. Только в этом случае можно защитить интересы сторон, участвующих в сделках. Не имея письменного договора, невозможно потом в суде адекватно защитить любую из сторон», - добавил он.
Платформа для вывода из тени собственников-арендодателей пока только разрабатывается. Никита Стасишин заявил, что регистрация не доставит лишних сложностей собственникам, сдающим жилье по официальным договорам. В приоритете, отметил замминистра, безопасность сдачи и снятия квартир, а также обеление рынка серой аренды, чтобы МВД и миграционная служба четко понимали, кто и где живет.
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