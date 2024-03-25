«Это ошибка»: Глава СПЧ предостерег от «немедленного» возвращения смертной казни

Нельзя спешить с принятием решения о возвращении смертной казни в России, заявил в интервью НСН глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

На фоне теракта в «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали более 130 человек, в России вновь возникла дискуссия о необходимости возвращения смертной казни. В частности, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в борьбе с террористами помогут не суды, а «тотальные казни».