«Это ошибка»: Глава СПЧ предостерег от «немедленного» возвращения смертной казни
Вопрос о возвращения в РФ смертной казни должен приниматься в контексте «войны с Западом» и запроса общества, но это не «вопрос голосования», сказал в эфире НСН Валерий Фадеев.
Нельзя спешить с принятием решения о возвращении смертной казни в России, заявил в интервью НСН глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
На фоне теракта в «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали более 130 человек, в России вновь возникла дискуссия о необходимости возвращения смертной казни. В частности, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в борьбе с террористами помогут не суды, а «тотальные казни».
«Сама постановка вопроса, которая предполагает однозначный ответ, на мой взгляд, ошибочна, преждевременна и несерьезна. Это слишком сложный вопрос, чтобы, восклицая "да" или "нет", его решить. Это не вопрос для немедленного голосования, надо изучить последствия возможного введения смертной казни, все факторы, которые будут влиять на это решение. Когда в обществе все сводится к тому: "да" или "нет", - это ошибка. Это слишком серьезно, чтобы так отвечать на этот вопрос. Нельзя спешить с принятием решения», - сказал Фадеев.
При этом он отметил, что решение надо принимать с учетом «войны с Западом» и запроса общества.
«Решение надо принимать в контексте той войны, которую мы ведем с Западом. Это другой контекст и совсем не та ситуация, которая была всего несколько лет назад. Кроме того, сегодня особое значение имеет общественное сознание. Если мы наблюдаем в обществе сильные настроения по возвращению смертной казни, это надо учитывать. Но это не вопрос голосования. Одни говорят, что смертная казнь никак не влияет на уровень преступности в разных странах. Другие серьезные правоведы говорят, что это не так, отмечая, что наличие смертной казни влияет на потенциальных преступников и их мотивы. Это серьезный вопрос, надо и тех, и других послушать», - подчеркнул глава СПЧ.
Он напомнил о судебных ошибках, отметив, что в России в этой связи «есть нарекания».
«Во всех странах бывают судебные ошибки, когда приговаривают к смертной казни невиновных, это факт. Надо проанализировать состояние нашей судебной системы. Некоторые специалисты говорят, что у нас нет перекрестного контроля и нужны меры, которые бы радикально снизили вероятность ошибки. Точной цифры по судебным ошибкам нет, но, мягко говоря, есть нарекания», - заключил собеседник НСН.
22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 137 человек, пострадали более 150, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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