Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса

По словам Розовского, среди новинок театра - постановки по произведениям Платонова, Булгакова, Ильфа и Петрова, Шекспира, Войновича, а также первое в России музыкально-поэтическое шоу, посвященное Стиву Джобсу.

Как отметил худрук, музыкальный спектакль «Джобс» расскажет о жизни создателя компании Apple, а также мифах, сформированных вокруг его персоны. Розовский уточнил, что премьера спектакля с элементами джаза запланирована на декабрь.

Ранее вокалист группы «Гран-КуражЪ» Пётр Елфимов в беседе с НСН поделился, что не раздумывая приступил к написанию музыки для рок-мюзикла «Гладиатор», когда ему предложили. Он также рассказал об особенностях рок-партитуры, благодаря которой актерам проще существовать на сцене, а их персонажи получились более экспрессивные и яркие.

