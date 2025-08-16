Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Два мирных жителя пострадали в результате атак дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали при детонации украинских БПЛА в Белгороде

По его словам, один мужчина получил ранения плеча и ноги в результате удара БПЛА по зданию коммерческого объекта. Другой мужчина пострадал при ударе беспилотника по автомобилю в селе Маломихайловка.

Оба пострадавших доставлены в больницу. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее в Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиОбстрелБелгородская областьПострадавшие

Горячие новости

Все новости

партнеры