Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

По его словам, один мужчина получил ранения плеча и ноги в результате удара БПЛА по зданию коммерческого объекта. Другой мужчина пострадал при ударе беспилотника по автомобилю в селе Маломихайловка.



Оба пострадавших доставлены в больницу. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее в Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

