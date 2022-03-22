Минцифры: Надеемся, iPhone не превратятся в кирпичи
В случае отключения иностранных гаджетов в России, «будем надеяться, что iPhone не превратятся в кирпичи». Об этом в ходе заседании IT-комитета Госдумы заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
При этом он отметил, что ведомство пока не готово утверждать, что справится с импортозамещением в области гаджетов, поэтому активно работает с иностранными компаниями по их «возвращению». Шадаев подчеркнул, что министерство находится на связи с Apple, и в общении с организацией наблюдаются сдвиги.
По словам главы ведомства, в мае будет запущен первый российский маркетплейс отечественных программных продуктов, в котором также будет сообщаться, какими приложениями можно заменить привычные зарубежные разработки.
Шадаев добавил, что в министерстве не поддерживают идею легализации пиратства, в том числе его разделения на «свое и импортное», так как оно все равно может перерасти в одно целое противоправное действие. Он также подметил, что Минцифры не поддерживает идею об административной и уголовной ответственности в отношении российских подразделений международных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- На нефтебазе в Нижегородской области загорелись семь цистерн
- Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам
- Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»
- Минцифры: Надеемся, iPhone не превратятся в кирпичи
- СМИ: Speedo разорвала контракт с Рыловым из-за концентра в Лужниках
- Черногория сократила сроки сезонного безвизового режима для россиян
- Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям
- Рябков: Будущее отношений России с НАТО зависит от действий альянса
- СМИ: «Чайхона №1» может заменить МcDonald’s
- МИД Китая пригрозил США контрмерами за санкции против чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru