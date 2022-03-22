Минцифры: Надеемся, iPhone не превратятся в кирпичи

В случае отключения иностранных гаджетов в России, «будем надеяться, что iPhone не превратятся в кирпичи». Об этом в ходе заседании IT-комитета Госдумы заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

При этом он отметил, что ведомство пока не готово утверждать, что справится с импортозамещением в области гаджетов, поэтому активно работает с иностранными компаниями по их «возвращению». Шадаев подчеркнул, что министерство находится на связи с Apple, и в общении с организацией наблюдаются сдвиги.

По словам главы ведомства, в мае будет запущен первый российский маркетплейс отечественных программных продуктов, в котором также будет сообщаться, какими приложениями можно заменить привычные зарубежные разработки.