Москвичей предупредили о грядущем похолодании

Похолодание в Москве начнется в воскресенье, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы на 1-2 градуса.

В воскресенье холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до +18-20, в среду потеплеет до +19-21.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.

