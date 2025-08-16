Москвичей предупредили о грядущем похолодании

По его словам, температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы на 1-2 градуса.



В воскресенье холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и понизит дневную температуру до +18-20, в среду потеплеет до +19-21.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.

