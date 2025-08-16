Эльбрусские спасатели помогли подростку и собаке спуститься с высокогорного маршрута

Эльбрусские спасатели 7 августа помогли спуститься с высокогорного маршрута подростку и собаке, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Российские туристы не испугались селей в Кабардино-Балкарии

В ведомстве рассказали, что на туристическом маршруте к высокогорному озеру Сылтранкёль семья из Калужской области обратилась за помощью: 13-летняя девочка получила тепловой удар, а их пес по кличке Улий повредил лапы из-за каменистого рельефа.

Спасатели помогли семье спуститься по маршруту в поселок Верхний Баксан.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что в горах опасно всегда, перед любым даже обычным походом в горы туристы должны ставить в известность МЧС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Кабардино-балкарияМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры