Эльбрусские спасатели помогли подростку и собаке спуститься с высокогорного маршрута

В ведомстве рассказали, что на туристическом маршруте к высокогорному озеру Сылтранкёль семья из Калужской области обратилась за помощью: 13-летняя девочка получила тепловой удар, а их пес по кличке Улий повредил лапы из-за каменистого рельефа.

Спасатели помогли семье спуститься по маршруту в поселок Верхний Баксан.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что в горах опасно всегда, перед любым даже обычным походом в горы туристы должны ставить в известность МЧС.

