Отключаем автообновления? Названо условие блокировки в России Android и iOS

Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», признали, что российских обладателей смартфонов могут отключить от операционных систем Android и iOS, однако вероятность этого невелика.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в комментарии радио Sputnik предупредил, что если Android и iOS могут при желании заблокировать свои операционные системы на смартфонах россиян: «Если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет».