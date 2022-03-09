Отключаем автообновления? Названо условие блокировки в России Android и iOS

Эксперты подтвердили НСН возможность превращения смартфонов в «кирпичи», однако поспорили насчет обновлений.

Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», признали, что российских обладателей смартфонов могут отключить от операционных систем Android и iOS, однако вероятность этого невелика.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в комментарии радио Sputnik предупредил, что если Android и iOS могут при желании заблокировать свои операционные системы на смартфонах россиян: «Если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет».

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал «Радиоточке НСН», что подобная блокировка возможна только в случае войны России с США.

«На сегодняшний день блокировка Android или iOS выглядит маловероятной, и то на старые устройства она распространяться точно не будет, поэтому можно об этом не беспокоиться. Она возможна только в случае войны. Этот негативный сценарий произойдет в момент, когда ракеты будут лететь в сторону России, и останется 5-7 минут, чтобы осознать этот факт», - сказал Муртазин.

При этом он отметил, что обновление телефонов не повлияет на их возможную блокировку.

«Любые телефоны можно смело обновлять, в этом нет никаких проблем. Полный контроль за вашим телефоном находится у производителя. Если он захочет заблокировать ваш аппарат, не сыграет никакой роли, обновляли вы его или нет, он это сделает», - констатировал эксперт.

Со своей стороны, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков всё же посоветовал читателям «Радиоточки НСН» отключить автообновление телефонов.

«Мы сейчас живем в условиях политической и экономической нестабильности, проблемы идут одна за другой, поэтому, если будет решение о блокировке, они это сделают. Но это не так вероятно, поскольку люди покупали смартфоны до всех этих событий и платили деньги за то, чтобы ими пользоваться, а не хранить на столе. Это будет нехорошей ситуацией, связанной с многочисленными исками конкретных людей, а не просто страны. Пока надо поставить, как минимум, отсутствие автообновления, а там посмотреть, как будет развиваться ситуация», - заключил Кусков.
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Американская компания Apple ранее объявила, что приостанавливает продажи в России. Кроме того, сервисы Apple Pay и Google Pay недоступны в России для карт платежных систем MasterCard и Visa.

Как отмечал в интервью «Радиоточке НСН» блогер-десятимиллионник и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom), для Apple уход с российского рынка будет болезненным, но компания приняла такое решение в связи с нестабильностью рубля.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАСмартфоны
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