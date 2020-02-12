Без права на конфиденциальность. ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
Политологи и правозащитники в эфире НСН разошлись в вопросе предоставления персональных данных россиян.
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян. Как сообщают многочисленные СМИ, Федеральная служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей летом 2019-го, однако известно об этом стало сейчас. Соответствующие письма были направлены интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации. Среди них – «Авито» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.
Напомним, в январе новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным россиян. Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил в беседе с НСН, что при сохранении опции контроля за запросами оперативников ничего вопиющего в новых правилах он не видит.
«Оперативники и сейчас могут эту информацию получать. Это делается через служебных операторов, используя систему кодов. Не думаю, что что-то радикально изменится для граждан. Да, есть случаи злоупотребления полномочиями, но в целом новых рисков для граждан не возникнет», - считает эксперт.
В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв заявил НСН, что вряд ли подобные инициативы правительства будут одобрены россиянами.
«Злые языки скажут, что тучи сгущаются и трудно им возразить. Можно говорить, что законопослушным гражданам это не грозит… Но, если люди не доверяют власти, то они ищут аргументы не "за", а "против". И все больше появляется информационных поводов, которые это доверие не повышают. Принимая те или иные законы, нужно помнить, что, они затронут народ, то есть избирателей. Ожидания у народа тревожные. Надо ли эти тревоги усугублять», - считает политолог.
Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда. Проводить оперативно-розыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.
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