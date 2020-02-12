Без права на конфиденциальность. ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил в беседе с НСН, что при сохранении опции контроля за запросами оперативников ничего вопиющего в новых правилах он не видит.

«Оперативники и сейчас могут эту информацию получать. Это делается через служебных операторов, используя систему кодов. Не думаю, что что-то радикально изменится для граждан. Да, есть случаи злоупотребления полномочиями, но в целом новых рисков для граждан не возникнет», - считает эксперт.

В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв заявил НСН, что вряд ли подобные инициативы правительства будут одобрены россиянами.

«Злые языки скажут, что тучи сгущаются и трудно им возразить. Можно говорить, что законопослушным гражданам это не грозит… Но, если люди не доверяют власти, то они ищут аргументы не "за", а "против". И все больше появляется информационных поводов, которые это доверие не повышают. Принимая те или иные законы, нужно помнить, что, они затронут народ, то есть избирателей. Ожидания у народа тревожные. Надо ли эти тревоги усугублять», - считает политолог.

Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда. Проводить оперативно-розыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.

