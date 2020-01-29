В СПЧ оценили предложение главы Минтруда облегчить силовикам доступ к персональным данным

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян по упрощенной процедуре без привлечения судебной инстанции. Среди прочего в их распоряжение могут попасть записи телефонных разговоров, СМС-сообщения, данные мессенджеров, а также информация из банков. С таким предложением выступил новый министр связи Максут Шадаев.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил, что при сохранении опции контроля за запросами оперативников ничего вопиющего в новых правилах он не видит.

«Оперативники и сейчас могут эту информацию получать. Это делается через служебных операторов, используя систему кодов. Не думаю, что что-то радикально изменится для граждан. Да, есть случаи злоупотребления полномочиями, но в целом новых рисков для граждан не возникнет», - считает эксперт.

Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда. Проводить оперативно-розыскную деятельность могут несколько силовых органов, МВД из них самый многочисленный. Предполагается, что перейти на такую систему можно будет к 2024 году.