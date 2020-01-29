Спорным предложениям нового правительства России нашли объяснение

Вторая спорная идея прозвучала от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Тот предполагает, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Как пишут «Ведомости», речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Таким образом, для правоохранителей упростят возможность получить информацию (например, доступ к записям телефонных разговоров или сообщениям в мессенджерах), которую сейчас они могут запросить только через суд.

«Злые языки скажут, что тучи сгущаются и трудно им возразить. Можно говорить, что законопослушным гражданам это не грозит… Но, если люди не доверяют власти, то они ищут аргументы не "за", а "против". И все больше появляется информационных поводов, которые это доверие не повышают. Принимая те или иные законы, нужно помнить, что, они затронут народ, то есть избирателей. Ожидания у народа тревожные. Надо ли эти тревоги усугублять», - задал почти риторический вопрос политолог Константин Калачёв.

Добавим, председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, то партия поддерживает новое правительство РФ и будет объективно оценивать его деятельность, «спрашивать за результаты».

