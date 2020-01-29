Спорным предложениям нового правительства России нашли объяснение
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв оценил в интервью НСН снижение стоимости потребительской корзины и открытие персональных данных россиян силовикам.
СМИ сегодня пишут о двух спорных инициативах нового правительства. Минтруд предложил из-за снижения цен на ряд базовых продуктов уменьшить размер МРОТ; а Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет открыть силовикам персональные данные россиян. Сегодня такая информация предоставляется только с санкции прокурора или судьи. При этом некоторые эксперты сочли, что подобные предложения правительства расходятся с идеями, озвученными во время доклада президента России Владмира Путина Федеральному собранию.
Оценить эти инициативы НСН попросила руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва.
«Когда Путин заявлял, что в корзине должно быть больше мяса, рыбы, то есть, как я понимаю, речь шла о ее пересмотре и о наполнении более достойном, хоть и скромном. И в Конституции предлагалось закрепить, что минимальная зарплата не должна быть ниже стоимости потребительской корзины. Сейчас Минтруд, исходя из логики своего ведомства, подставляет все остальные. Возможно, какие-то корнеплоды и подешевели, но резонанс вокруг темы такой, что овчинка не стоит выделки», - считает эксперт.
Подобные разнополярные заявления не могут не вызывать когнитивный диссонанс в обществе. С одной стороны звучат призывы к борьбе с бедностью, с другой – снижается стоимость потребкорзины.
«Получается, что левая рука не видит, что делает правая, и эти их действия совсем не согласуются с головой. Формально Митруд делает свою работу, но выглядит это как издевательство и не повышает социального самочувствия. И прежде, чем давать такие инфоповоды, нужно проконсультироваться с других местах, где сидят люди, отвечающие на внутреннюю политику. Нужно ли вообще привлекать внимание к таким вещам», - предположил Константин Калачёв.
Вторая спорная идея прозвучала от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Тот предполагает, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году получат онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Как пишут «Ведомости», речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Таким образом, для правоохранителей упростят возможность получить информацию (например, доступ к записям телефонных разговоров или сообщениям в мессенджерах), которую сейчас они могут запросить только через суд.
«Злые языки скажут, что тучи сгущаются и трудно им возразить. Можно говорить, что законопослушным гражданам это не грозит… Но, если люди не доверяют власти, то они ищут аргументы не "за", а "против". И все больше появляется информационных поводов, которые это доверие не повышают. Принимая те или иные законы, нужно помнить, что, они затронут народ, то есть избирателей. Ожидания у народа тревожные. Надо ли эти тревоги усугублять», - задал почти риторический вопрос политолог Константин Калачёв.
Добавим, председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, то партия поддерживает новое правительство РФ и будет объективно оценивать его деятельность, «спрашивать за результаты».
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