Профсоюз полиции поддержал расширение доступа силовиков к персональным данным

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН одобрил инициативу. По его словам, нововведение положительно повлияет на поиск преступников и раскрываемость дел.

«Сейчас для того, чтобы какие-то данные получить, опер должен обращаться к дежурному, у которого пароль от базы. Он пробивает, кого нужно и сообщает об этом оперативному сотруднику. Сам он этого пока делать не может, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что иногда, находясь даже на месте преступления, ему [оперативнику] нужно в дежурную часть дозвониться, дежурного попросить, а у того еще куча звонков в 02. Может просто уйти время на поиск преступника и тот скроется. А все нужно делать по горячим следам. Главное-то в чем? Если сотрудник будет продавать эти данные, его вход в эту базу будет фиксироваться. Злоупотребления всегда будут. Вопрос, как на них будут реагировать. Если за это будет уголовная ответственность, я думаю, что очень мало будет таких злоупотреблений», - объяснил он.

Ранее глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил, что при сохранении опции контроля за запросами оперативников ничего вопиющего в новых правилах он не видит. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда.

