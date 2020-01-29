Профсоюз полиции поддержал расширение доступа силовиков к персональным данным
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что эта инициатива положительно повлияет на поиск преступников и раскрываемость дел.
К 2024 году все уполномоченные сотрудники, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), должны получить доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме. Об этом говорится в презентации нового министра связи РФ Максута Шадаева, с которой чиновник выступил на заседании рабочей группы Госсовета. Уточняется, что речь идет о госданных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Таким образом, инициатива министра предполагает, что для правоохранителей упростят возможность получить информацию, которую сейчас они могут запросить только через суд.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН одобрил инициативу. По его словам, нововведение положительно повлияет на поиск преступников и раскрываемость дел.
«Сейчас для того, чтобы какие-то данные получить, опер должен обращаться к дежурному, у которого пароль от базы. Он пробивает, кого нужно и сообщает об этом оперативному сотруднику. Сам он этого пока делать не может, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что иногда, находясь даже на месте преступления, ему [оперативнику] нужно в дежурную часть дозвониться, дежурного попросить, а у того еще куча звонков в 02. Может просто уйти время на поиск преступника и тот скроется. А все нужно делать по горячим следам. Главное-то в чем? Если сотрудник будет продавать эти данные, его вход в эту базу будет фиксироваться. Злоупотребления всегда будут. Вопрос, как на них будут реагировать. Если за это будет уголовная ответственность, я думаю, что очень мало будет таких злоупотреблений», - объяснил он.
Ранее глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил, что при сохранении опции контроля за запросами оперативников ничего вопиющего в новых правилах он не видит. Сейчас доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Посольство США извинилось за новость об освобождении Освенцима американцами
- Путин потребовал свести смерти от коронавируса к минимуму
- СК признал, что Голунову подбросили наркотики
- СМИ: Задержанные по делу Голунова не признали вину
- Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии