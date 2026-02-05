По его словам, в России не станут блокировать мессенджер, если Дуров не начнет сыпать оскорблениями.

«Блокировать Telegram в России в ближайшее время, я думаю, не будут. Если заявления Дурова не будут оскорбительными для России, то на остальную риторику обращать внимания не станут. Если когда-то и станут блокировать, то по иным, более веским причинам. Такое решение будут принимать на высшем уровне, поэтому точный прогноз затруднителен», — добавил Комлев.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН о готовности обсудить мораторий на блокировку соцсетей и мессенджеров, однако призвал не важно не лишать правоохранительные органы инструментов для борьбы с терроризмом.

