Галанин объяснил, почему нельзя всегда делать то, что хочется

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин считает, что поиск собственного пути заключается в занятии делом, которое приносит подлинную радость и опирается на ценности добра, любви и света. Своими размышлениями музыкант поделился в интервью «Газете.Ru».

По его словам, понимание свободы и самореализации у каждого человека индивидуально, однако важно помнить о нравственных ориентирах. Галанин отметил, что осознание ценности человеческой жизни задает определенную систему координат, в которой свобода предполагает и добровольные ограничения. Человек, пояснил он, не всегда может позволить себе делать все, что хочется.

Музыкант также подчеркнул, что людям нередко свойственны сомнительные или противоречивые желания, однако даже в таких ситуациях важно сохранять верность моральным принципам. По его словам, человеческая природа слаба, но именно это делает внутренний выбор особенно значимым.

Галанин выразил надежду, что его творчество помогает слушателям находить опору в непростые моменты жизни. Он отметил, что видит задачу музыки в том, чтобы вдохновлять на поиск себя, говорить о любви и внутренней свободе, а также делать свое дело честно и с теплом — не только для близких, но и для тех, кто остается незнакомым, но находит отклик в песнях, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН
