Галанин объяснил, почему нельзя всегда делать то, что хочется

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин считает, что поиск собственного пути заключается в занятии делом, которое приносит подлинную радость и опирается на ценности добра, любви и света. Своими размышлениями музыкант поделился в интервью «Газете.Ru».

По его словам, понимание свободы и самореализации у каждого человека индивидуально, однако важно помнить о нравственных ориентирах. Галанин отметил, что осознание ценности человеческой жизни задает определенную систему координат, в которой свобода предполагает и добровольные ограничения. Человек, пояснил он, не всегда может позволить себе делать все, что хочется.