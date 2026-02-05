Галанин объяснил, почему нельзя всегда делать то, что хочется
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин считает, что поиск собственного пути заключается в занятии делом, которое приносит подлинную радость и опирается на ценности добра, любви и света. Своими размышлениями музыкант поделился в интервью «Газете.Ru».
По его словам, понимание свободы и самореализации у каждого человека индивидуально, однако важно помнить о нравственных ориентирах. Галанин отметил, что осознание ценности человеческой жизни задает определенную систему координат, в которой свобода предполагает и добровольные ограничения. Человек, пояснил он, не всегда может позволить себе делать все, что хочется.
Музыкант также подчеркнул, что людям нередко свойственны сомнительные или противоречивые желания, однако даже в таких ситуациях важно сохранять верность моральным принципам. По его словам, человеческая природа слаба, но именно это делает внутренний выбор особенно значимым.
Галанин выразил надежду, что его творчество помогает слушателям находить опору в непростые моменты жизни. Он отметил, что видит задачу музыки в том, чтобы вдохновлять на поиск себя, говорить о любви и внутренней свободе, а также делать свое дело честно и с теплом — не только для близких, но и для тех, кто остается незнакомым, но находит отклик в песнях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- HR объяснила, почему россияне все чаще меняют работу
- «Без переписок, но помогает»: Как основатель Telegram сотрудничает с Россией
- Галанин объяснил, почему нельзя всегда делать то, что хочется
- Психолог предупредила о рисках работы в офисе открытого типа
- Грядет социальный взрыв? Кто спасет недострои «Самолета»
- США, Россия и Украина на второй встрече в Абу-Даби обсуждали условия мира
- Не хватает 50 млрд: Почему «Самолет» решил «взять на понт» государство
- Киев попросил у Варшавы самолеты вместо МиГ-29
- С обменом, но без мира: Как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
- Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище 9 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru