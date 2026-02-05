Рубальская назвала поэзию нейросетей низкокачественной

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская заявила, что нейросети пока не способны создавать поэзию приемлемого уровня. Об этом она рассказала на конференции, сообщает NEWS.ru.

По словам Рубальской, она пыталась написать песню с помощью искусственного интеллекта, когда получила заказ на корпоративный гимн. Однако результат ее разочаровал, так как текст оказался несвязным и не соответствовал рифме, из-за чего она решила отказаться от использования нейросетей в работе и завершить композицию самостоятельно.