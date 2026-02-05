Литературный рынок в России уже изменился: независимая литература — не временное явление, а полноценный рабочий инструмент для тех, кто хочет зарабатывать писательством и строить карьеру в своем ритме, заявила НСН редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова.

В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг. Тугова назвала закономерной растущую популярность независимой литературы.