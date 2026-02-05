От традиций к автономии: Как самиздат меняет писательский рынок в России
Рынок растет, аудитория становится шире, появляются новые жанры, новые тропы, новые способы взаимодействия с читателями, сказала НСН Анастасия Тугова.
Литературный рынок в России уже изменился: независимая литература — не временное явление, а полноценный рабочий инструмент для тех, кто хочет зарабатывать писательством и строить карьеру в своем ритме, заявила НСН редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова.
В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг. Тугова назвала закономерной растущую популярность независимой литературы.
«Популярность независимой литературы растет — и это закономерно. В первую очередь она дает читателю то, чего не может предложить традиционный формат: гибкость, скорость и взаимодействие. По сути, независимая литература — это литература здесь и сейчас: живая, актуальная, гибкая. Не удивительно, что ее выбирают все чаще», — отметила Тугова.
Эксперты не джут перегрева рынка самиздата.
«Что касается риска перегрева, мы в него не верим. Рынок растет, аудитория становится шире, появляются новые жанры, новые тропы, новые способы взаимодействия с читателями. Многие авторы интуитивно ищут темы и ниши, где конкуренция ниже, а спрос стабильно высок. Это естественная адаптация, которая работает. Сегодня писательство становится для многих осознанным выбором и серьезной инвестицией. Такой подход формирует устойчивую экосистему, когда рост числа авторов не размывает рынок, а, наоборот, делает его более живым и разнообразным», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, многие авторы предпочитают совмещать и цифровой формат, и бумажный.
«Независимая литература уже сегодня открывает авторам еще больше возможностей, чем раньше. Главное преимущество — контроль над своим доходом и творческим процессом. Автор сам решает, когда выпускать книгу, сколько она будет стоить, с кем сотрудничать. Доход прозрачный, выплаты регулярные, зависимость от внешних решений минимальна. Важно понимать: это не конкуренция, а сосуществование двух разных моделей. Многие авторы совмещают оба пути. Кто-то начинает в цифровом формате, а потом переходит к бумаге. Кто-то, наоборот, уходит от традиционного подхода в сторону большей автономии. Рынок уже изменился: независимая литература не временное явление, а полноценный рабочий инструмент для тех, кто хочет зарабатывать писательством и строить карьеру в своем ритме», — указала Тугова.
Она также рассказала, как начинающие digital-авторы ищут свою аудиторию с помощью электронных платформ.
«На "Литнете" нет отбора произведений, как в классических издательствах — авторы публикуют свои книги самостоятельно. Это часть нашей модели: мы даем возможность каждому заявить о себе, попробовать, найти свою аудиторию. Единственным естественным фильтром становится коммерческий статус книги и условия монетизации. Те, кто не планирует серьезно работать и зарабатывать, как правило, быстро теряют мотивацию. Писательство требует вложений времени, сил, часто финансов. Поэтому даже начинающие авторы, которые остаются, обычно хорошо мотивированы и готовы развиваться», — добавила Тугова.
Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова сказала НСН, что digital-авторы часто выигрывают благодаря контакту с аудиторией и скорости реагирования на запросы читателя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Эпштейн хотел купить немецкий банк для обхода финнадзора в США
- Россиянам объяснили, почему штрафы за опоздание незаконны
- Риторику США о «супероружии» в Венесуэле назвали элементом запугивания
- Слухи о сбоях интернета в Москве назвали необоснованными
- От традиций к автономии: Как самиздат меняет писательский рынок в России
- Трамп выступил за новый договор по сокращению вооружений вместо продления ДСНВ
- Рубальская назвала поэзию нейросетей низкокачественной
- HR объяснила, почему россияне все чаще меняют работу
- Кто читает наши чаты: Как основатель Telegram сотрудничает с Россией
- Галанин объяснил, почему нельзя всегда делать то, что хочется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru