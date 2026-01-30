«Свяжет руки, но обсудим»: Свинцов о моратории на блокировку соцсетей
Важно сохранить право граждан на пользование разными ресурсами, однако при этом и не сделать хуже работе правоохранителей, заявил НСН Андрей Свинцов.
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН, что понимает актуальность инициативы о моратории на блокировку соцсетей и мессенджеров, однако напомнил, что здесь важно не лишить правоохранительные органы инструментов для борьбы с терроризмом.
Законопроект о бессрочном моратории на блокировку соцсетей и мессенджеров планируется внести в Госдуму 30 января, сообщает RTVI. Так, авторами инициативы выступили 17 депутатов во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной. Свинцов отметил, что законопроект требует тщательного изучения.
«На заседании комитета данная тематика не обсуждалось, со мной никто не советовался, соответственно, самого законопроекта я не видел. Мораторий в данной дисциплине вряд ли возможен, потому что мы понимаем, что эти технические средства могут использоваться в преступных целях, так что у государства и у правоохранительных органов должна быть возможность технической блокировки. Это все прописано в действующем законодательстве в рамках борьбы с терроризмом, с мошенничеством. Поэтому если мораторий будет принят, он свяжет руки нашим правоохранительным органам. Конечно, законопроект надо изучить, потому что разные эксперты по-разному его интерпретируют. Какие-то нормы, может быть, действительно надо поддержать. В целом, я понимаю, что нужно сохранить возможность использования тех или иных IT-решений, но при этом дать возможность правоохранительным органам бороться с преступлениями. И вот этот баланс мы ищем каждый день. Если что, я готов помочь коллегам», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН вместо блокировки «Википедии» предложил сделать верные версии исторических страниц в онлайн-энциклопедии, где написана ложь, и выдавать на них ссылку на удаленных страницах.
