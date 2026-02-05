Риторику США о «супероружии» в Венесуэле назвали элементом запугивания
Заявления президента США о применении в Венесуэле некоего сверхсекретного оружия под названием «дискомбобулятор» являются элементом риторики, направленной на запугивание и дезориентацию аудитории. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.
По его словам, сам термин «дискомбобулятор» в переводе с английского означает «дезорганизовывать» и чаще всего используется в ироничном или сатирическом контексте. Обычно им называют вымышленные устройства в литературе, кино или комиксах, которые якобы способны вносить хаос и сбивать с толку окружающих.
Политолог отметил, что американский лидер не впервые прибегает к принципу «чем масштабнее заявление, тем охотнее в него верят». В ситуации вокруг Венесуэлы, по его оценке, подобные высказывания используются для давления на соседние государства и создания информационного шума.
Даже если допустить применение некоей технологии, речь могла бы идти лишь о высокомощном микроволновом импульсе, способном временно вывести из строя электронику. Однако, как подчеркнул Шильников, доступные фото и видеозаписи операции свидетельствуют о том, что ключевую роль сыграли подкуп должностных лиц, возможные кибератаки и халатность сил безопасности. Он добавил, что разработки в области инфразвукового, СВЧ- и электромагнитного оружия ведутся давно и в разных странах, но достоверных подтверждений существования описываемого «супероружия» нет, передает «Радиоточка НСН».
