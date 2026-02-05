Психолог предупредила о рисках работы в офисе открытого типа
Работа в офисе открытого типа может приводить к повышенной утомляемости, снижению концентрации и развитию хронического стресса, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По ее словам, несмотря на то что опенспейсы нередко улучшают коммуникацию и способствуют командной работе, для многих сотрудников они становятся источником сенсорной перегрузки. Постоянный фоновый шум, движение вокруг и отсутствие личных границ, как пояснила специалист, особенно тяжело переносятся людьми с повышенной чувствительностью к внешним стимулам, тревожностью или потребностью в глубокой концентрации. Это повышает утомляемость, снижает фокус внимания и мешает качественно выполнять сложные задачи.
Эксперт также отметила, что ощущение постоянного контроля и отсутствия уединения может ухудшать психологический комфорт и усиливать стресс, что не способствует ни креативности, ни инициативности сотрудников.
В качестве возможных решений Булгакова рекомендовала по возможности адаптировать рабочее пространство под себя и договариваться с руководством. По ее словам, помочь могут наушники с шумоподавлением, персонализация рабочего места, использование специальных зон для звонков, а также регулярные короткие перерывы в тихой обстановке. Даже несколько минут отдыха или дыхательных упражнений, подчеркнула она, способны снизить накопившееся напряжение и улучшить самочувствие, передает «Радиоточка НСН».
