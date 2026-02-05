Психолог предупредила о рисках работы в офисе открытого типа

Эксперт также отметила, что ощущение постоянного контроля и отсутствия уединения может ухудшать психологический комфорт и усиливать стресс, что не способствует ни креативности, ни инициативности сотрудников.

В качестве возможных решений Булгакова рекомендовала по возможности адаптировать рабочее пространство под себя и договариваться с руководством. По ее словам, помочь могут наушники с шумоподавлением, персонализация рабочего места, использование специальных зон для звонков, а также регулярные короткие перерывы в тихой обстановке. Даже несколько минут отдыха или дыхательных упражнений, подчеркнула она, способны снизить накопившееся напряжение и улучшить самочувствие, передает «Радиоточка НСН».

